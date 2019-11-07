Kolombiya Savunma Bakanı Botero, 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası istifa etti
6 saat önce
Kolombiya'da Savunma Bakanı Guillermo Botero, hava kuvvetlerinin ağustos ayında düzenlediği bir saldırıda 18 yaşından küçük sekiz çocuğun ölümünü kamuoyundan gizlediği gerekçesiyle artan baskıdan dolayı istifa etti
Kolombiya'da Savunma Bakanı Guillermo Botero, hava kuvvetlerinin ağustos ayında düzenlediği bir saldırıda 18 yaşından küçük sekiz çocuğun ölümünü kamuoyundan gizlediği gerekçesiyle artan baskılar üzerine istifa etti.
Konuyla ilgili Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşen 71 yaşındaki Bakan, yapılan operasyonun gerekli olduğunu belirterek, saldırının düzenlendiği kampta küçük yaşta çocukların olduğunu bilmediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:13
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