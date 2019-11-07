Son Dakika Haberleri: Kolombiya Savunma Bakanı Botero, 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası istifa etti
Son Dakika Dünya Kolombiya Savunma Bakanı Botero, 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası istifa etti

Kolombiya Savunma Bakanı Botero, 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası istifa etti

6 saat önce

Kolombiya'da Savunma Bakanı Guillermo Botero, hava kuvvetlerinin ağustos ayında düzenlediği bir saldırıda 18 yaşından küçük sekiz çocuğun ölümünü kamuoyundan gizlediği gerekçesiyle artan baskıdan dolayı istifa etti

Kolombiya Savunma Bakanı Botero, 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası istifa etti, System.String[]

Kolombiya'da Savunma Bakanı Guillermo Botero, hava kuvvetlerinin ağustos ayında düzenlediği bir saldırıda 18 yaşından küçük sekiz çocuğun ölümünü kamuoyundan gizlediği gerekçesiyle artan baskılar üzerine istifa etti.


Konuyla ilgili Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşen 71 yaşındaki Bakan, yapılan operasyonun gerekli olduğunu belirterek, saldırının düzenlendiği kampta küçük yaşta çocukların olduğunu bilmediklerini söyledi.

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Kolombiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:13 
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