Son Dakika Haberleri: Kolombiya: Şiddet olayından Maduro sorumlu olacak

Kolombiya: Şiddet olayından Maduro sorumlu olacak

55 dakika önce

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Venezuela'ya gönderilmek istenen insani yardımlara ilişkin "Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır.

Kolombiya: Şiddet olayından Maduro sorumlu olacak, System.String[]
Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Venezuela'ya gönderilmek istenen insani yardımlara ilişkin "Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:55 

Nicolas Maduro, Venezuela, Kolombiya, Ekonomi
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