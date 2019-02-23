Kolombiya: Şiddet olayından Maduro sorumlu olacak
55 dakika önce
Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Venezuela'ya gönderilmek istenen insani yardımlara ilişkin "Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro olacaktır.
Kolombiya
Devlet Başkanı Duque, Venezuela
'ya gönderilmek istenen insani yardımlara ilişkin "Bu süreçte yaşanacak her türlü şiddetin sorumlusu gaspçı Nicolas Maduro
olacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:55
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