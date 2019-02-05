Son Dakika Haberleri: Kolombiya Sınırındaki Venezuelalı Göçmenler

Kolombiya Sınırındaki Venezuelalı Göçmenler

52 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kolombiya - Venezuela sınırından detaylar Sığınmacıların görüntüleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilisi Federico Sersale ile röportaj PARAGUACHON - Venezuelalı sığınmacıların Kolombiya sınırından geçişi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kolombiya - Venezuela sınırından detaylar
Sığınmacıların görüntüleri
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilisi Federico Sersale ile röportaj
PARAGUACHON - Venezuelalı sığınmacıların Kolombiya sınırından geçişi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:15 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Venezuela, Kolombiya, Güncel
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