Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek - Son Dakika
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Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek

24.05.2022 09:52
Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek

Kolombiya'nın, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceği bildirildi.

Kolombiya'nın, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceği bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 11 askeri mühendisin, Ukraynalı askerlere mayın temizleme eğitimi vermek üzere NATO üyesi bir ülkeye gideceğini belirtti.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya sadece insani yardım konusunda değil, mayınların temizlenmesinde de destek vermeye kararlı olduklarını kaydeden Molano, ülkesinin özgürlük ve insani değerlere bağlılığını vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek - Son Dakika


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