Kolombiya "uyuşturucu devleti" suçlaması nedeniyle Nikaragua büyükelçisini çekti - Son Dakika
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Kolombiya "uyuşturucu devleti" suçlaması nedeniyle Nikaragua büyükelçisini çekti

24.02.2022 20:21
Kolombiya "uyuşturucu devleti" suçlaması nedeniyle Nikaragua büyükelçisini çekti

Kolombiya, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın dün Kolombiya'ya yönelik "uyuşturucu devleti" suçlamaları üzerine büyükelçisini Nikaragua'dan çektiğini duyurdu.

Kolombiya, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın dün Kolombiya'ya yönelik "uyuşturucu devleti" suçlamaları üzerine büyükelçisini Nikaragua'dan çektiğini duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ortega'nın suçlamaları kınanarak, "Daniel Ortega'nın ifadeleri göz önüne alındığında, hükümetimiz, dün Managua'daki Büyükelçisi Alfredo Rangel'e, Nikaragua Dışişleri Bakanlığına protesto notası vermesini emretti. Milletimizin onuruna karşı yapılan bu suçları reddedip oradan derhal geri dönmesini istedi." ifadelerine yer verildi.

Nikaragua'da, Ortega muhaliflerinin ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkat çeken bakanlık, uluslararası toplumun, Nikaragua vatandaşlarının ve muhalif siyasi partilerin, Ortega rejiminin baskılarına şahit olduğu bildirildi.

Kolombiya, 7 Kasım 2021'de yapılan ve Ortega'nın kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin hileli olduğunu savunarak sonuçları meşru kabul etmemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya 'uyuşturucu devleti' suçlaması nedeniyle Nikaragua büyükelçisini çekti - Son Dakika


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