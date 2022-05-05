Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otoniel'i ABD'ye iade etti - Son Dakika
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Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otoniel'i ABD'ye iade etti

05.05.2022 11:29
Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otoniel'i ABD'ye iade etti

Kolombiya, geçtiğimiz ekim ayında tutuklanan uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga'yı ABD'ye iade etti.

Kolombiya, geçtiğimiz ekim ayında tutuklanan uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga'yı ABD'ye iade etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, geçtiğimiz ekim ayında yakalanarak tutuklanan uyuşturucu satıcısı Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iade edildiğini açıkladı. Devlet Başkanı Marquez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Usuga'yı dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçısı olarak nitelendirerek, "Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın iade edildiğini açıklamak istiyorum" dedi.

Kolombiyalı 50 yaşındaki uyuşturucu satıcısı Usuga'nın 5 kurşun geçirmez polis aracından oluşan bir konvoy ile Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki hapishaneden askeri bir havaalanına taşınarak, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Uyuşturucu satıcısı Usuga, ABD'ye kokain göndermek, polis memurlarını öldürmek ve çocukları çalıştırmak da dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Usuga'nın Kolombiya'dan yapılan tüm kokain ihracatının yüzde 30'undan sorumlu olduğu iddia ediliyor.

(iHA)

Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otoniel'i ABD'ye iade etti
Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otoniel'i ABD'ye iade etti
Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otoniel'i ABD'ye iade etti
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otoniel'i ABD'ye iade etti - Son Dakika


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