Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 4 bin 359'a, Ekvador'da ise 4 bin 873'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 4 bin 359'a, Ekvador'da ise 4 bin 873'e yükseldi.

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Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 149 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 359'a çıktı. Vaka sayısı da 4 bin 213 artışla 124 bin 494'e ulaşırken, ülkede iyileşenlerin sayısı toplam 51 bin 861'e yükseldi.

Kolombiya'da vaka ve ölü sayılarındaki artış nedeniyle en son 15 Temmuz'a kadar uzatılan ülke geneli karantina uygulaması, son haftalarda salgının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından 1 Ağustos'a kadar yeniden uzatıldı.

Ekvador'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 873'e ulaştı.

Vaka sayısı 865 artarak 63 bin 245'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 5 bin 900 olarak kayıtlara geçti.

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika
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