Kolombiya ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Kolombiya'da 3 bin 334'e, Guatemala'da ise 773'e yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 334'e, vaka sayısı ise 2 bin 803 artarak 97 bin 846'ya ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 2 bin 119 artarak 42 bin 73'e çıktı.

Guatemala'da ölü sayısı 773'e yükseldi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise ulusal basındaki haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 773'e ulaştı.

Ülkedeki vaka sayısı 687 artarak 18 bin 96'ya, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 194'e çıktı.