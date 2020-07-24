Kolombiya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7 bin 688'e, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 1632'ye yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 315 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam Kolombiya'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 7 bin 688'e çıktı. Vaka sayısı da 7 bin 945 artışla 226 bin 373'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 338 artarak toplam 107 bin 951 oldu.

Guatemala'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1632'e yükseldi.

Vaka sayısı da 1057 artarak 42 bin 192'ye çıktı.