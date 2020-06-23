Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Kolombiya'da 2 bin 310'a, Honduras'ta ise 395'e yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 73 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 310'a, vaka sayısı ise 2 bin 531 artarak 71 bin 183'e ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 28 bin 968'e çıktı.

Honduras'ta ölü sayısı 395'e yükseldi

Honduras'ta ulusal basındaki haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 395'e ulaştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana "en fazla sayıda günlük ölüm" kayda geçti.

Ülkedeki vaka sayısı 584 artarak 13 bin 356'ya, iyileşenlerin sayısı da 1293'e çıktı.