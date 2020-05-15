Kolombiya ve Panama'da Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Kolombiya ve Panama'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 525'e, Panama'da 260'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da 525'e, Panama'da 260'a yükseldi. Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 525'e, vaka sayısı da 680 artarak 13 bin 610'a ulaştı. Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 3 bin 358 oldu. Panama'da ölü sayısı 260'a yükseldi Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 kişi artarak 260 oldu. Ülkedeki vaka sayısı 174 artarak 9 bin 118'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 6 bin 80 oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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