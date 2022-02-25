Kolombiya ve Peru'dan Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya tepki - Son Dakika
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Kolombiya ve Peru'dan Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya tepki

25.02.2022 00:12
Kolombiya ve Peru'dan Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya tepki

Kolombiya ve Peru, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Kolombiya ve Peru, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Savaşı reddediyoruz ve uluslararası toplumun sesine katılıyoruz, Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesi çağrılarını destekliyoruz. Bu önceden planlanmış ve haksız gidişat, dünya barışına ve Avrupa'nın istikrarına yönelik bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Duque, Kolombiya vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını kolaylaştırmak için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ve Avrupa ülkeleriyle konuyu görüştüklerini bildirdi.

Peru'dan dünyaya birlik çağrısı

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo da açıklamasında, çatışmaların diplomatik çabalarla çözülmesi gerektiğini kaydederek, "Dünya halklarının birliğine çağrıda bulunuyorum. Mermilere ve mühimmata yatırım yapmayın, dünyadaki ortak düşmanlarımıza saldırmak için oturup konuşalım. Bu düşmanlar yoksulluk, eşitsizlik ve hastalıktır." değerlendirmesini yaptı.

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Kolombiya, Ukrayna, Rusya, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya ve Peru'dan Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya ve Peru'dan Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya tepki - Son Dakika
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