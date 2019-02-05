Son Dakika Haberleri: Kolombiya-Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik

Kolombiya-Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik

1 saat önce

Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlik artmaya devam ediyor.

Kolombiya-Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik, System.String[]
Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlik artmaya devam ediyor. Kolombiya hava kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağı, Venezuela sınırındaki Cucuta kentine asker bıraktıktan sonra, 3 Amerikan askeri uçağı da Kolombiya'ya indi. ABD'li Deniz Piyadelerinin de Kolombiya'ya ulaştığı yönünde iddia ediliyor.

ABD ordusunun bölgeye ilişkin askeri harekatta bulunacağı iddiasının, Başkan Donald Trump'ın Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Kolombiya'ya 5 bin asker" notuyla ortaya atılmasının ardından Kolombiya-Venezuela sınırında askeri hareketlik artmaya devam ediyor. Kolombiya hava kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağı, Venezuela sınırındaki Cucuta kentine asker bıraktıktan sonra, 3 Amerikan askeri uçağı da Kolombiya'ya indi. ABD basınında, Amerikan Deniz Piyadelerinin de Kolombiya'ya ulaştığı yönünde iddialar yer almaya başladı.

"Kadın cinayetleri için askeri uçak" iddiası

ABD kaynakları askeri bir hareketlilik olduğunu reddetti. Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero ise ülkeye 3 Amerikan askeri uçağının indiğini kabul etti ama bunun "rutin" bir işlem olduğunu savundu. Hatta bir uçağın savcı Matthew Whitaker'den, bir diğerinin ise Berkshire Hathaway grubunun başkanı Warren Buffett'in oğlu Howard Buffett'den "Kolombiya'da kadın cinayetlerinin engellenmesinde kullanılmak üzere bağış" olduğunu iddia etti. Amerika'nın Sesi muhabiri Steve Herman ise, uçakların Kolombiya'ya sık sık uçuş yapan ve yalnızca 130 askerin sığabileceği bir C17 askeri kargo uçağı olduğunu iddia etti. - BOGOTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

Politika
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