Kolombiya, Venezuelalı göçmenler için "Geçici Koruma Kanunu" çıkaracak - Son Dakika

Kolombiya, Venezuelalı göçmenler için "Geçici Koruma Kanunu" çıkaracak

11.02.2021 07:15
Kolombiya, Venezuelalı göçmenler için

Kolombiya, ülkede sayıları 1 milyon 730 bine yaklaşan Venezuelalı göçmenler için "Geçici Koruma Kanunu" çıkartılacağını açıkladı.

Kolombiya, ülkede sayıları 1 milyon 730 bine yaklaşan Venezuelalı göçmenler için "Geçici Koruma Kanunu" çıkartılacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşayan Venezuelalı göçmenlerin yüzde 56'sının düzensiz olduğunu belirterek, uluslararası mülteci koruma kanunu kapsamında göçmenlere Geçici Koruma Yasası çıkartacaklarını duyurdu.

Amaçlarının ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçün önüne geçmek olduğunu vurgulayan Duque, "Ülkemizde yaşayan 800 bin Venezuelalının geçici kimlik kartı var. Bunlar dışındakilerle ilgili resmi bir kaydımız yok." ifadelerini kullandı.

Duque, uluslararası toplumdan ülkede yaşayan göçmenlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması için destek beklediklerini söyledi.

Kolombiya Göç İdaresi de açıklamasında, geçici koruma yasasıyla Venezuelalı göçmenlerin ülkede 10 yıl süreyle kalabileceğini ve bu sürenin sonunda ülkede yaşamaya devam etmek istedikleri taktirde ikamet vizesi çıkartmaları gerektiğini bildirdi.

Kolombiya Göç İdaresi verilerine göre, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ülkede 1 milyon 730 bin Venezuelalı göçmen bulunuyor.

Kolombiya, Mülteci, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya, Venezuelalı göçmenler için 'Geçici Koruma Kanunu' çıkaracak - Son Dakika


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