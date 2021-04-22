Kolombiya'ya 549 bin 900 doz Kovid-19 aşısı getirildi - Son Dakika

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 549 bin 900 doz teslim edildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların teslim alınma sürecinin devam ettiğini belirterek " Brüksel'den 549 bin 900 doz daha Pfizer aşısı ülkemize ulaştı. Toplamda 5 milyon 615 bin doza ulaştık ve Kolombiyalıları aşılamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşı kampanyası kapsamında ülkede şimdiye kadar 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldığı kaydedildi.

Kolombiya'da şimdiye kadar 2 milyon 701 bin 313 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 69 bin 596 kişi hayatını kaybetti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Duque, 18 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ile 10 milyon doz aşı anlaşması yaptıklarını duyurmuştu.