Kolombiya'ya koronavirüs nedeniyle ara verilen seferler yeniden başladı - Son Dakika

Türkiye ile Kolombiya ve Panama arasındaki ilk tarifeli ticari yolcu seferi İstanbul'dan Bogota ve Panama City'ye yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlanmasının ardından İstanbul'dan ilk uçak Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. THY'nin 300 yolcu kapasiteli Boeing 787-9 Dreamliner uçağı, yaklaşık 200 yolcunun Bogota'da inmesinin ardından Panama'ya hareket etti.