Kolombiya'ya Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı - Son Dakika

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque burada yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 aşısının ülkeye söz verdikleri tarihte ulaştığını belirterek, "Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir gün. Yaptığımız anlaşmalar uygulanmaya başlandı ve aynı şekilde aşı yasasını çıkarmayı da başardık. Katkılarından ötürü başta Sağlık Bakanı olmak üzere uzmanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz de Kovid-19 aşısı uygulamasına 20 Şubat'tan önce başlamak için planlama yaptıklarını, önceliğin sağlık çalışanlarında olacağını bildirdi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 195 bin 39 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 57 bin 605 kişi hayatını kaybetti.