Kolombiya'ya Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı - Son Dakika

Kolombiya'ya Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

15.02.2021 22:51
Kolombiya'ya Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı, System.String[]

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque burada yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 aşısının ülkeye söz verdikleri tarihte ulaştığını belirterek, "Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir gün. Yaptığımız anlaşmalar uygulanmaya başlandı ve aynı şekilde aşı yasasını çıkarmayı da başardık. Katkılarından ötürü başta Sağlık Bakanı olmak üzere uzmanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz de Kovid-19 aşısı uygulamasına 20 Şubat'tan önce başlamak için planlama yaptıklarını, önceliğin sağlık çalışanlarında olacağını bildirdi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 195 bin 39 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 57 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'ya Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Serenay Sarıkaya, Netflix imzalı diziden teklif aldı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 7 bin 945 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas! Skandal Gara açıklamasından geri adım geldi Yoğun bakıma kaldırılan Toygun Ateş'in son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim         
22:50
Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi         
22:28
Bayern Münih'in eski futbolcusu Willy Sagnol Gürcistan Milli Takımı'nın başına geçti Bayern Münih'in eski futbolcusu Willy Sagnol Gürcistan Milli Takımı'nın başına geçti         
21:55
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü         
21:30
Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı         
21:16
AstraZeneca ve Oxford tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı AstraZeneca ve Oxford tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı         
19:58
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 23:12:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya'ya Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei