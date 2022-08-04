Kolombiya'ya yeni atanan Büyükelçi Sun, Duque'ye güven mektubunu sundu - Son Dakika
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Kolombiya'ya yeni atanan Büyükelçi Sun, Duque'ye güven mektubunu sundu

04.08.2022 04:01
Kolombiya'ya yeni atanan Büyükelçi Sun, Duque'ye güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'ye güven mektubunu teslim etti.

Türkiye'nin yeni Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'ye güven mektubunu teslim etti.

Devlet Başkanlığı sarayı Casa de Narino'da, Duque tarafından kabul edilen Sun, güven mektubunu sundu.

Görüşmenin ardından Türk kurumlarının temsilcileriyle Bogota'daki büyükelçilik binasında bir araya gelen Sun, bugün itibarıyla görevine resmen başladığını söyledi.

Sun, AA muhabirine, 3 hafta önce Bogota'daki görevine başladığını hatırlatarak, "Heyecan ve gurur verici, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik otaklık düzeyine yükseltilmiş olduğu bir dönemde bu görevi üstleniyor olmanın ayrıca bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin daha da ileri seviyeye çıkarılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Sun, Türk temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Kolombiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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