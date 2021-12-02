Dikimhanenin dışarıdan görüntüsü
Atölyede şeffaf maske dikilmesi
Atölyede çalışanlardan detaylar
İşitme kaybı olan Maria Jose'nin detayları
Maria Jose'nin annesi Nany Garzon'un açıklamaları
İşitme kaybı olan Maria Jose'nin odasındaki hazırlıkları
Maria Jose'nin annesi Nany Garzon'un açıklamaları
Nany Garzon'un Maria Jose'nin saçlarını düzeltmesi
Maske detayları
Nany Garzon'un açıklamaları Kolombiya'nin Cali kentinde iki taraflı sensörinöral işitme kaybı olan Maria Jose, modelini annesinin geliştirdiği maske sayesinde, daha rahat iletişim kurabiliyor. Maske günlük yaşamda Maria Jose için temel bir yardımcı haline geldi. Maskedeki dudakları görünür kılan boşluk, işaret dili kullanmayan fakat dudak okuyabilen insanlarla iletişim kurabilmeye yardımcı oluyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kolombiyalı anne işitme engelli kızı için şeffaf maske geliştirdi - Son Dakika