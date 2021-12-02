Kolombiyalı anne işitme engelli kızı için şeffaf maske geliştirdi

Dikimhanenin dışarıdan görüntüsü Atölyede şeffaf maske dikilmesi Atölyede çalışanlardan detaylar İşitme kaybı olan Maria Jose'nin detayları Maria Jose'nin annesi Nany Garzon'un açıklamaları İşitme kaybı olan Maria Jose'nin odasındaki hazırlıkları Maria Jose'nin annesi Nany Garzon'un...

Dikimhanenin dışarıdan görüntüsü Atölyede şeffaf maske dikilmesi Atölyede çalışanlardan detaylar İşitme kaybı olan Maria Jose'nin detayları Maria Jose'nin annesi Nany Garzon'un açıklamaları İşitme kaybı olan Maria Jose'nin odasındaki hazırlıkları Maria Jose'nin annesi Nany Garzon'un açıklamaları Nany Garzon'un Maria Jose'nin saçlarını düzeltmesi Maske detayları Nany Garzon'un açıklamaları Kolombiya'nin Cali kentinde iki taraflı sensörinöral işitme kaybı olan Maria Jose, modelini annesinin geliştirdiği maske sayesinde, daha rahat iletişim kurabiliyor. Maske günlük yaşamda Maria Jose için temel bir yardımcı haline geldi. Maskedeki dudakları görünür kılan boşluk, işaret dili kullanmayan fakat dudak okuyabilen insanlarla iletişim kurabilmeye yardımcı oluyor.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kolombiyalı anne işitme engelli kızı için şeffaf maske geliştirdi - Son Dakika

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