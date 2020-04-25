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Kolombiyalı itfaiyeci, Kovid-19'a dikkat çekmek için "Evde kal" isimli rap parçası besteledi
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevli İtfaiye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci boyunca bulaşıcı hastalıklara müdahale konusunda yetkinlik tabanlı eğitim uygulamasına katıldı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görevli İtfaiye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci boyunca bulaşıcı hastalıklara müdahale konusunda yetkinlik tabanlı eğitim uygulamasına katıldı. İtfaiyeci Oscar Andres Ramires ise koronavirüs salgını sürecinde "Evde kal" isimli bir rap parçası yazdı. Yazdığı parçayla duyarlılık yaratmak istediğini söyleyen Ramires, insanların getirilen kısıtlamalar uyması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:27 Kaynak: AA
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