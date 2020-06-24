Kolombiyalı kas hastası çocuktan sağlık çalışanlarına anlamlı hediye - Son Dakika

Kolombiyalı kas hastası çocuktan sağlık çalışanlarına anlamlı hediye
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Steven Tao Lozano'dan detaylar Steven Tao Lozano'nun çalışmalarından detaylar Steven Tao Lozano'nın çizimlerini sağlık çalışanlarına vermesi BOGOTA - Kolombiya'da genetik kas zayıflığı hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi'li (DMD) 13 yaşındaki Steven Tao Lozano,...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Steven Tao Lozano'dan detaylar
Steven Tao Lozano'nun çalışmalarından detaylar
Steven Tao Lozano'nın çizimlerini sağlık çalışanlarına vermesi BOGOTA - Kolombiya'da genetik kas zayıflığı hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi'li (DMD) 13 yaşındaki Steven Tao Lozano, Bogota kentindeki bir hastanede yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yaptığı çizimleri hediye etti. Son zamanlarda vücudundaki hareketliliği kaybeden çocuk, çizimlerini yaptığı için sağ elini kullanabilmeye yoğunlaştı. Karantina döneminde saatlerini harcadığı çizimler, Steven için hem terapiye hem de hobiye dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:12 Kaynak: AA
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