Kolombiyalı komutanın, Escobar'ın ölen tetikçisi için taziyesi tepkiyle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolombiyalı komutanın, Escobar'ın ölen tetikçisi için taziyesi tepkiyle karşılandı - Son Dakika

Kolombiyalı komutanın, Escobar'ın ölen tetikçisi için taziyesi tepkiyle karşılandı

1 saat önce

Kolombiya Kara Kuvvetleri Komutanı Eduardo Enrique Zapateiro'nun, ülkeyi bir dönem kana bulayan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın baş tetikçisi Jhon Jairo Velasquez'in ölümü üzerine taziyede bulunması, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Kolombiyalı komutanın, Escobar'ın ölen tetikçisi için taziyesi tepkiyle karşılandı, System.String[]

Kolombiya Kara Kuvvetleri Komutanı Eduardo Enrique Zapateiro'nun, ülkeyi bir dönem kana bulayan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın baş tetikçisi Jhon Jairo Velasquez'in ölümü üzerine taziyede bulunması, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Kolombiya'yı 1980 ve 1990'lı yıllarda derinden sarsan kartel savaşlarında en az 3 bin kişinin öldürülmesinden sorumlu Escobar için tetikçilik yapan ve bizzat 250 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Popeye lakaplı Velasquez, yemek borusu kanseri nedeniyle tedavi gördüğü başkent Bogota'daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Ülke basınına göre bir etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Kara Kuvvetleri Komutanı Zapateiro'ya, uzun yıllar kaldığı cezaevinden şartlı tahliye edilen ve 2018'de yeniden tutuklanan Velasquez'in ölümü soruldu.

Bunun üzerine, "Hepimiz insanız ve Kolombiyalıyız, Popeye'nin öteki tarafa göçü karşısında üzgünüz." mesajı veren Zapateiro, ayrıca Velasquez'in tetikçilik geçmişiyle ülkede halen kapanmayan uyuşturu yarasını açanlardan birisi olduğuna da işaret etti. Zapateiro, sözlerinin sosyal medyada tepkiyle karşılanması üzerine yaptığı ikinci açıklamada, beyanatlarının, bir ölüm karşısında verilmiş insani bir karşılık olduğunu savundu.

Kolombiya'da, bombalama, cinayet, adam kaçırma gibi yüzlerce suça karışmış ve Escobar'ın en yakın adamlarından olan Velasquez, 2014'te 30 yıllık cezasının 23'üncü yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkmıştı.

Özgür kaldığı sürede ünlü bir sosyal medya kullanıcısı haline gelen Velasquez, devam eden yargılamalarla Mayıs 2018'de yeniden hapse girmiş, 31 Aralık 2019'da sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Bogota'daki Ulusal Kanser Enstitüsü Hastanesine kaldırılmıştı.

Salih Zeki Çolak, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 06:42:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiyalı komutanın, Escobar'ın ölen tetikçisi için taziyesi tepkiyle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]