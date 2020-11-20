Kolombiyalı mahkumlara yeniden toplumsallaşma fırsatı - Son Dakika

Kolombiyalı mahkumlara yeniden toplumsallaşma fırsatı

2013 yılında 'Kolombiyalı mahkumlara ikinci bir şans' sloganıyla kurulan Internal Action Foundation, günümüze kadar ülkedeki 31 hapishanede faaliyet gösteriyor ve 30,000'den fazla mahkumun yeniden toplumsallaşmasını sağlıyor.

2013 yılında 'Kolombiyalı mahkumlara ikinci bir şans' sloganıyla kurulan Internal Action Foundation, günümüze kadar ülkedeki 31 hapishanede faaliyet gösteriyor ve 30,000'den fazla mahkumun yeniden toplumsallaşmasını sağlıyor. Mahkumların, bulundukları cezaevlerinde el sanatları, dokumacılık, bilgisayar kursları, berberlik, aşçılık ve dövmecilik gibi aktivitelerle ilgilenmesini sağlayan vakıf, Kolombiya'daki mahkum hakları savunucusu Johana Bahamon tarafından kuruldu.

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