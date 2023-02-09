Kolombiyalı rehber, gezi için geldiği Adıyaman'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kolombiyalı rehber, gezi için geldiği Adıyaman'da hayatını kaybetti

09.02.2023 23:23
Kolombiyalı rehber, gezi için geldiği Adıyaman'da hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Kolombiyalı rehber Johanna Carolina Millan Velandia'nın, turistik gezi nedeniyle bulunduğu Adıyaman'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Kolombiyalı rehber Johanna Carolina Millan Velandia'nın, turistik gezi nedeniyle bulunduğu Adıyaman'da hayatını kaybettiği bildirildi.
Kolombiya Dişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk vatandaşı Erhan Kap evli olan Kolombiyalı rehber Velandia'nın Adıyaman'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, İstanbul'da yaşayan rehber Velandia'nın Adıyaman'da iş seyahatinde olduğu bildirildi.
Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, depremin ardından haber alınamayan Velandia'nın öldüğünü teyit etti.
Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Velandia'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Kolombiya'da Velandia'nın bulunması için sosyal medyada büyük bir kampanya başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kolombiyalı rehber, gezi için geldiği Adıyaman'da hayatını kaybetti - Son Dakika

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