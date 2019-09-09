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Kolombiyalı sanatçı Gomezbarro, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini açtı

31 dakika önce

Kolombiyalı ünlü sanatçı Rafael Gomezbarros'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kolombiyalı sanatçı Gomezbarro, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini açtı, System.String[]

Kolombiyalı ünlü sanatçı Rafael Gomezbarros'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

"We Forget to Think We Are Born" isimli serginin açılışı, Sevil Dolmacı Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Gomezbarros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Kolombiya'nın sorunlarını işlediğine dikkati çekerek, "Aslında dünyadaki bütün ülkelerde aynı sorunlar var. Evrensel sorunları da evrensel bir dille, sanatla anlatmak istedim." dedi.

Sevil Dolmacı da sanatçının eserleriyle ilk defa Londra seyahatinde Saatchi Galeri'sinde karşılaştığını belirterek, "Daha sonra bu sanatçı kimdir, neler yapar diye merak edip peşinden gittim. Sanatçıyla irtibata geçtik. O da İstanbul'u çok merak ediyordu." diye konuştu.

Sergide sanatçının birebir tanıklık ettiği Kolombiya Savaşı'nın etkilerinin görüldüğünü aktaran Dolmacı, şunları kaydetti:

"Bunun yansımaları olarak büyük göçleri temsil eden karıncalar, toplu ölümleri temsil eden kemiklerin üzerine kurulu bonzailer var. Girişte birbirine kenetlenmiş ellerden oluşan salıncaklar var. Kırılgan yapılarıyla aslında bu kenetlenmenin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta ise kaşıklardan oluşan bir enstelasyon var. Bunlar çok cezbedici görünse de bir taraftan açlığı ve savaşın getirdiği ekonomik krizleri temsil ediyor. Sergi eğlenceli ve insanı çeken bir havada olmasına rağmen altındaki okuma, düşündürüp global sorunlara eğilmemizi sağlıyor."

Küratörlüğünü Javier Mejia'nın yaptığı "We Forget to Think We Are Born" sergisi, "We Are Numbers", "We Are Human", "House Taken" ve "I Eat, You Eat, He Eats" başlıklı 4 eserden oluşuyor.

Açlık, göç, güvensizlik ve toplu ölümler gibi sorunlara odaklanan sergi, 25 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kolombiya, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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