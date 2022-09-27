Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak - Son Dakika
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Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

27.09.2022 15:10
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak.

Shakira hakkındaki suçlamaları değerlendiren Barselona'daki Esplugues de Llobregat yerel mahkeme yargıcı, Kolombiyalı şarkıcının hakkındaki vergi kaçırdığı iddiaları nedeniyle Barselona Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi.

İspanya'da 2012-2014'te 6 farklı suçla Maliye'den 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira hakkında savcılık, toplam 8 yıl 2 ay hapis ve 23,8 milyon para cezası talep ediyor.

Geçtiğimiz yaz mahkemenin anlaşma talebini reddeden Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, "masum olduğunu" savunmuştu.

Barcelona'da forma giyen futbolcu Gerard Pique ile birlikteliği sırasında ikametini buraya alan Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.

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Kaynak: AA

Shakira, İspanya, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla mahkemeye çıkacak - Son Dakika

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