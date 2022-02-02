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Kolombiyalı teknoloji şirketi robot dağıtım altyapısını genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika

Kolombiyalı teknoloji şirketi robot dağıtım altyapısını genişletmeyi hedefliyor

02.02.2022 19:35

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler Dünyanın birçok noktasına robotlarla kargo teslimatı yapan Kolombiyalı teknoloji şirketi Kiwibot, altyapısını güçlendirmeyi ve operasyonlarını daha geniş coğrafyaya yaymayı hedefliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Genel görüntüler Dünyanın birçok noktasına robotlarla kargo teslimatı yapan Kolombiyalı teknoloji şirketi Kiwibot, altyapısını güçlendirmeyi ve operasyonlarını daha geniş coğrafyaya yaymayı hedefliyor. ABD'de 15 lokasyonda faaliyet gösteren şirket, şu anda faaliyetlerini Orta Doğu ve Dubai'ye genişletiyor. Kiwibotlar, uygulamalar aracılığıyla özellikle üniversite kampüslerinde, alışveriş merkezlerinde ve ev teslimatlarında çalışıyor. Şirketin yönetim ve üretim merkezi Kolombiya'nın Medellin kentinde bulunmaktadır.

Kolombiyalı teknoloji şirketi robot dağıtım altyapısını genişletmeyi hedefliyor
Kolombiyalı teknoloji şirketi robot dağıtım altyapısını genişletmeyi hedefliyor
Kolombiyalı teknoloji şirketi robot dağıtım altyapısını genişletmeyi hedefliyor

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Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiyalı teknoloji şirketi robot dağıtım altyapısını genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiyalı teknoloji şirketi robot dağıtım altyapısını genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika
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