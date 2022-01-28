Çavuşoğlu, Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ilişkisini güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Sri Lanka'yı "son derece değerli ve önemli bir müttefik" olarak gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Sri Lanka ziyareti kapsamında Sri Lankalı mevkidaşı Gamini Lakshman Peiris ile ikili ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Peiris ile ilk baş başa görüşmesini New York'ta yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Bakan ile görüştükleri konuları tekrar ele alma imkanı bulduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Sri Lanka'yı en son 6 yıl önce ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin Türkiye'den Sri Lanka'ya Dışişleri Bakanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olduğunu hatırlattı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun 2016'dan bu yana çok geliştiğini gözlemlediğini ifade eden Çavuşoğlu, mevkidaşı Peiris'i martta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından da kabul edildiğine değinerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ilettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rajapaksa'ya "Türkiye'ye ziyaret çerçevesinde davetini de" ilettiğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, bugün ülkenin Meclis Başkanı ile de bir görüşmesi olacağını ancak Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisiyle görüşme imkanı olmadığını belirtti.

Parlamenter diplomasinin, özellikle parlamentolar arası iletişimin, meclis başkanları düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin ve Dostluk Grubu başkanları arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğu konusunda hem fikir olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetini ilettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2019'da "Yeniden Asya" girişimini başlattığını hatırlatarak, "Aslında Asya'da yeni değiliz ama Asya'nın bir güç merkezi, özellikle ekonomik güç merkezi olduğunun daha çok farkındayız. Dolayısıyla şu anda daha bütüncül bir yaklaşımla Asya'ya geri dönmeye karar verdik. Bu inisiyatifle Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda Sri Lanka'yı Hint Okyanusu'nun incisi ve son derece değerli ve önemli müttefikimiz olarak görüyoruz." dedi.

Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle ilgili bir anlaşma imzaladıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu anlaşmanın iki ülkenin ekonomik ilişkilerini bir sonraki seviyeye çıkarmasını sağlayacağını vurguladı.

İkili ticaret çeşitlendirilecek

Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin salgın öncesi seviyelerine ulaştığına işaret ederek, "Biz bugün bunun yeterli olmadığına karar verdik. Potansiyelin çok daha yüksek olduğunu ve bu konuda daha fazla şey yapabileceğimize karar verdik. Bu çerçevede ticaretimizin de çeşitlendirilmesi gerektiği hususunda hemfikir olduk. Ulaştırmanın da güçlendirilmesi ve bu anlamda çalışılabilecek alanları belirledik." diye konuştu.

Bu alanlardan bazılarının sağlık, eczacılık, inşaat ve turizm olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye'nin başlattığı "Güvenli Turizm" uygulamasını Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa'ya ilettiğini ve bu konuda Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

THY, İstanbul-Kolombo uçuşlarını haftada 14'e çıkarmayı hedefliyor

Çavuşoğlu, Türkiye'de Türkiye-Sri Lanka İş Konseyinin olduğunu ancak burada da bunun karşılığının oluşturulması gerektiğini dile getirerek, Karma Ekonomik Komisyon toplantısının gerçekleştirilmesi konusunu da görüştüklerini ifade etti.

Kültürel ilişkiler ve halklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin gündemlerindeki önemli bir madde olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Halihazırda Türk Hava Yollarının Sri Lanka'ya haftada 11 uçuşu var. İstanbul ve Kolombo arasında gerçekleşiyor bu uçuşlar. Bu uçuşlar halklarımız arasındaki ilişkiye önemli bir katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Sri Lanka turizmine de önemli bir katkıda bulunuyor. Türk Hava Yolları, bu uçuşların sayısını Eylül ayı itibarıyla haftada 11'den 14'e çıkarmayı hedefliyor. Bu çabaya desteğinizden dolayı teşekkür ederim."

"Sri Lanka ile iş birliğimizi devam ettirme konusunda kararlıyız"

"Sri Lanka ile iş birliğimizi devam ettirme konusunda kararlıyız." diyen Çavuşoğlu, terörizmle mücadele konusundaki ortak çabaların da devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, her iki ülkenin de terörizm konusunda mağdur ülke konumunda olduğunun altını çizerek, "Türkiye, Sri Lanka'nın aynı zamanda bizim FETÖ'yle mücadelemize göstermiş olduğu destekten dolayı da müteşekkir." dedi.

Öte yandan Sri Lanka ile savunma sanayisi alanında yapılacak iş birliğini önemsediklerini de kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bizim savunma sanayisi fuarını ziyaret etti. Bu çerçevede iş birliği potansiyelleri değerlendirildi. Orada çok önemli bir potansiyel var. Bunun temelleri de mevcut. Son derece dostane ilişkilerimiz var. Birlikte çalışarak bu ilişkileri daha da genişletebiliriz, iyileştirebiliriz. Tartıştığımız birçok alanda bunun mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Görüşme kapsamında, iki ülke hükümetleri arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.