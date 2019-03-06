Son Dakika Haberleri: Kolon Kanseri Farkındalık Etkinlikleri

Kolon Kanseri Farkındalık Etkinlikleri

1 saat önce

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kolon kanseri farkındalık etkinlikleri kapsamında mesaj yayımladı.

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Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kolon kanseri farkındalık etkinlikleri kapsamında mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, kolon kanserinin dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirtti.

Kolon kanserinin Türkiye'de istatistiki verilerine göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında bulunduğunu aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. Kolon kanseri hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek, taramanın önemini vurgulamak ve erken teşhisle önlenebilir bir hastalık olduğu hakkında toplumda farkındalık oluşturmak amaçlarıyla 2000 yılından beri her yıl mart ayında ülkemiz genelinde farkındalık etkinlikleri yapılmaktadır. Tüm halkımızı ücretsiz gaitada gizli kan taramalarını yaptırmak üzere kurumlarımıza davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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