Kolon kanseri hasta 'yüksek riskli' tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kolon kanseri hasta 'yüksek riskli' tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika Dünya

Kolon kanseri hasta 'yüksek riskli' tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu

6 saat önce

Sakarya'da kolon kanseri hastanın, kalın bağırsağında bulunan tümörün nadir yapılan ameliyat sayesinde temizlenmesiyle böbrekleri kurtarıldı.

Kolon kanseri hasta 'yüksek riskli' tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu, System.String[]

Sakarya'da kolon kanseri hastanın, kalın bağırsağında bulunan tümörün nadir yapılan ameliyat sayesinde temizlenmesiyle böbrekleri kurtarıldı.


Sakarya'da yaşayan kalın bağırsak kanseri Murat Kara (40), tedavi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:13 
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