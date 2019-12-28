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Kolon kanseri hasta 'yüksek riskli' tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu
6 saat önce
Sakarya'da kolon kanseri hastanın, kalın bağırsağında bulunan tümörün nadir yapılan ameliyat sayesinde temizlenmesiyle böbrekleri kurtarıldı.
Sakarya'da kolon kanseri hastanın, kalın bağırsağında bulunan tümörün nadir yapılan ameliyat sayesinde temizlenmesiyle böbrekleri kurtarıldı.
Sakarya'da yaşayan kalın bağırsak kanseri Murat Kara (40), tedavi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:13
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