Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Düzce'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Düzce'de cenaze törenine katıldı

06.09.2022 16:00
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Düzce'de cenaze törenine katıldı

Kolon kanseri nedeniyle dün 55 yaşında vefat eden CHP Akçakoca Yönetim Kurulu Üyesi Selda Kaçmaz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kolon kanseri nedeniyle dün 55 yaşında vefat eden CHP Akçakoca Yönetim Kurulu Üyesi Selda Kaçmaz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akçakoca Merkez Camisi'nde düzenlenen törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kaçmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kaçmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Arabacı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Düzce'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
15:16 İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
15:11 EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak
15:04 Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun!
14:59 Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda
14:56 Avukatlar CMK ücretleri artırılmazsa iş yavaşlatacak! İstekleri karşılanmadığı takdirde çalışmayı süresiz durduracaklar
14:51 Sinop'ta 4. kattan atlayan genç bir ay sonra hayatını kaybetti
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Düzce'de cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement