Kolon kanseri nedir, ne kadar sürer? Kolon kanseri belirtileri neler? - Son Dakika

Kolon kanseri nedir, ne kadar sürer? Kolon kanseri belirtileri neler?

Kolon Kanseri Nedir?

Kolon kanseri nedir, ne kadar sürer? Kolon kanseri belirtileri neler?, System.String[]

Kolon Kanseri Nedir? Kolon Kanseri Belirtileri Ne Kadar Sürer?


Kalın bağırsak kanseri adıyla da bilinen kolon kanseri, iki farklı organda görülebilir. Rektum bölgesi dışında apandistte görülme riski mevcuttur. Meme ve akciğer kanseri ile birlikte dünya genelinde en sık görülen kanser türüdür. Hastadan hastaya değişen belirtileri çok kısa bir süre içerisinde yayılabilir ve ölümcül olabilir. Kanserli hücreler kalın bağırsaktan yayılmaya başladığı için bu ismi almıştır.


Poliplerin Kolon Kanserine Etkileri


Vücudun içerisinde bulunan poliplerin büyümesi ve kanserli hücrelere dönüşmesi ile birlikte kolon kanseri teşhisi konulabilir. 1 cm'den büyük olan polipler tehlike teşkil eder ve cerrahi yöntemlerle çıkarılması gerekir. Poliplerin en önemli özelliklerinden biri kendi kendine geçmemeleridir. Bu nedenle mutlak surette cerrahi müdahale ve profesyonel destek gerekmektedir.


Kolon Kanseri Riskini Arttıran Faktörler


1- Yaş faktörü: Her tip kanserde yaş faktörü çok önemli bir yer tutmaktadır. Kırk yaş üstü kişilerde kolon kanseri görülme riski yüzde yetmiş oranında daha fazladır.


2- Kilo faktörü: Obezitenin sadece kilo artışı ve yaşam standartlarını düşürmediği bilinen bir gerçektir. Aşırı kilolar birçok farklı hastalığın çok daha hızlı yayılmasına neden olur. Bu hastalıklardan biri de kolon kanseridir. Aşırı kilo ile birlikte fonksiyonlarını eskisi gibi yerine getiremeyen vücutta bağırsak hareketleri de düzensizleşir. Bu da kalın bağırsak kanseri riskini tetikler.


3- Beslenme alışkanlıkları: Kolon kanseri en fazla ABD'de görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise donmuş yağlarla hazırlanan fast-food yeme alışkanlıklarının had safhaya varmasıdır. Bu tür besinler bağırsaklara ve tüm vücuda büyük oranda zarar veriyor. Düzenli ve dengeli beslenen kişilerde ise kolon kanseri riski en aza indirgeniyor.


4- Sigara ve alkol tüketimi: Bilinenin aksine sigara ve alkol tüketimi sadece akciğer kanseri riskini arttırmaz. Bununla birlikte başta kolon olmak üzere birçok kanserin yayılmasında da etkilidir. Özellikle elli yaş üstü kişilerin bu tür zararlı alışkanlıklardan tamamen kurtulması gerekmektedir.


Kolon Kanserinin Belli Başlı Belirtileri


1- Sürekli doluluk hissi: Kolon kanserine yakalanan kişiler tuvalete çıktıklarında dahi rahatlayamazlar. Doluluk hissi bağırsaklarda daha yoğun hissedilirken mide organını da sıkıştırabilir. En büyük ve yaygın belirtilerin başında gelmektedir.


2- Dışkılamada zorlanma: İlerleyen safhalarda hastalar tuvaletlerini yaparken güçlük çeker. Aynı zamanda dışkılama esnasında yoğunlukla ağrı hissedilebilir. Söz konusu ağrılar sadece yemeklerden sonra değil günün her saatinde ortaya çıkabilir.


3- Makattan kan gelmesi: Hastalığın ilerlediğinin ve kanserin yayıldığının en büyük belirtilerinden biri makattan kan gelmesidir. Böyle durumlarda en yakın hastaneye gidilmeli ve uzman bir doktora görünmelidir.


Kolon Kanseri Belirtileri Ne Kadar Sürer


Kolon kanserinin belirtileri kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Yaş ve cinsiyet gibi faktörler bu bağlamda belirleyici olmaktadır. Aynı zamanda bazı hastalarda belirtiler çok hızlı bir şekilde ilerlerken bazılarında uzun sürelere yayılabilir.


Kolon Kanserinin Teşhisi


Oldukça sinsi bir şekilde ilerleyen kalın bağırsak kanserinin teşhisi oldukça zordur. Mutlaka bir dizi testlere bakılmalıdır. Bu testlerin başında dışkı testi geliyor. Gizli kan testi de adı verilen bu testte dışkının kanlı olup olmadığına bakılır. Bunların dışında radyolojik ve laboratuvar incelemeleri de yapılmaktadır. Son olarak endoskopiden geçirilen kişilerin hastalıkları kesin olarak teşhis edilir.


Kolon Kanserinden Korunma Yöntemleri


Kolon kanserinden korunmak ve risk faktörlerini en aza indirgemek için sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak bir yaşam sürülmelidir. Mümkün mertebe protein ve organik içerikli besinler tüketilmelidir. Spor ve egzersizler bağırsak hareketlerini düzenlediği için sıklıkla tatbik edilmelidir.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:57 

Son Dakika Magazin Kolon kanseri nedir, ne kadar sürer? Kolon kanseri belirtileri neler? - Son Dakika Magazin
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