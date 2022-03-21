Kolon kanserinde 50 yaş üstünde belirgin artış olduğu bildirildi - Son Dakika

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Kolon Kanseri ve Kolorektal Polip Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Levent Erdem, yaptıkları bir çalışmada, kolonoskopik taramasından geçen olgularda polip sıklığının yüzde 31, kolon kanseri sıklığının yüzde 2,3 olarak saptandığını belirtti.

Erdem, "1-31 Mart Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yaptığı açıklamada, dünyada en sık görülen türlerden kolorektal kanserinin erkeklerde 3. sırada, kadınlarda 2. sırada tanı konulan kanser olduğunu kaydetti.

Kolorektal kanserin ortaya çıkarak yayılması ve ölüm oranlarının coğrafi bölgelere göre değişiklikler gösterdiğini dile getiren Erdem, kalın bağırsak poliplerinin kansere dönüşümünün ortalama 10 yıl sürdüğünü vurguladı.

Erdem, kanser geliştikten sonra erken evrelerde 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 90'larda iken ileri evrelerde bunun yüzde 12'lere düştüğünü belirterek, "Bu nedenlerle asemptomatik bireylerde erken kanser taraması yapılması önemlidir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Levent Erdem, Kolon Kanseri ve Kolorektal Polip Çalışma Grubu olarak kolorektal kanser ve polip sıklığını saptamak, risk faktörlerini belirlemek amacıyla kolonoskopi yapılan 6 bin 508 olgunun katıldığı bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Araştırmada kolon kanseri taraması amacıyla kolonoskopi yapılan vakaların, demografik özellikleri, aile hikayesi, sigara tüketimi, hafif-orta-ağır olmak üzere alkol alışkanlıkları, vücut kitle indeksi, polip saptanma oranları ve yerleşim yeri gibi bilgilerin değerlendirildiğini anlatan Erdem, tarama yapılanların yüzde 52'sinin kadın, yüzde 48'inin erkek olduğunu, yüzde 23'ünün aktif sigara, yüzde 14'ünün sigarayı bıraktığını aktardı.

Erdem, sigara içenlerin yüzde 53'ünün 20 yıldır günde en az 1 paket sigara tükettiğinin ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kolonoskopik taraması yapılan olgularda polip sıklığı yüzde 31, kolon kanseri sıklığı yüzde 2,3 olarak saptandı. Kadınlarda polip sıklığı yüzde 27, kolon kanseri sıklığı yüzde 1. Erkeklerde polip sıklığı yüzde 37, kolon kanseri sıklığı yüzde 3,8 olarak bulundu. Tarama yapılan olgularda kolonda polip tespit edilme oranları 40-49 yaş grubunda yüzde 14, 50-59 yaş grubunda yüzde 23, 60-69 yaş grubunda yüzde 27 olarak bulundu. Poliplerin tüm olgularda yüzde 83'ü adenomatöz polip olarak belirlendi. Kolon kanseri saptanan olguların yüzde 73'ü sol kolonda, yüzde 27'si sağ kolonda gözlendi. Yaşlara göre kolon kanseri görülme sıklığında ise 50 yaş üstünde belirgin olarak artış olduğu görüldü. Ülkemizde kolonoskopi taramasında her 3 olgudan birinde polip veya kanser (yüzde 2,3), her 4 olgudan birinde kanser öncülü adenomatöz polip saptanmaktadır."

Erdem, kolorektal kanserin önlenmesinde ve tedavisinde erken teşhisin önemli olduğunu belirterek, toplumun semptomsuz dönemde tarama testlerini yaptırmak konusunda teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.