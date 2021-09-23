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Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı - Son Dakika

Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı

23.09.2021 12:54

- Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı Başarılı geçen laparoskopik operasyonun ardından ayağa kalkan Yılmaz, İrfan Yılmaz: "Keşke geciktirmek yerine 6 ay önce kontrole gelseydim" Op. Dr.

- Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı

Başarılı geçen laparoskopik operasyonun ardından ayağa kalkan Yılmaz, İrfan Yılmaz:

"Keşke geciktirmek yerine 6 ay önce kontrole gelseydim"

Op. Dr. İhsan Oruk:

"Rektum kanserlerinde erken teşhisin önemi var, her makattan gelen kanama hemoroid değildir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 6 aydır şikayetleri olan ve 1 buçuk ay önce kolon kanseri teşhisi konulan İrfan Yılmaz (53), doktora başvurma sürecini geciktirdiği için uzun süre acı çektiğini belirterek, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki İrfan Yılmaz, 6 ay önce makatında kanama olduğunu fark etti. Bir süre kendi çabasıyla durumu idare eden Yılmaz, kanamalar artınca hastaneye başvurdu. Burada yapılan kolonoskopi ve incelemeler sonucunda Yılmaz'ın kolon kanserine yakalandığı anlaşıldı. Farklı hekim görüşleri alan Yılmaz'a doktorlar, açık ameliyat olması gerektiğini söyledi. Araştırmaları sonucunda gerekli ameliyatın laparoskopik olarak yapılabileceğini öğrenen Yılmaz, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk'a ulaştı. Daha önce 10 binin üzerinde laparoskopik operasyon yapan Op. Dr. İhsan Oruk, İrfan Yılmaz'ın ameliyatını gerçekleştirdi. Başarılı geçen laparoskopinin ardından 1 günde ayağa kalkan Yılmaz, kısa sürede gündelik hayatına dönüş yaptı. Öte yandan, Op. Dr. İhsan Oruk ve ekibi, kolon kanserinde gerçekleştirdikleri 800'üncü laparoskopik ameliyat olmasını hasta İrfan Yılmaz ile pasta keserek kutladı.

"Keşke geciktirmek yerine 6 ay önce kontrole gelseydim"

Doktora başvurma sürecini geciktirdiğini ve bu süre içerisinde boşuna acı çektiğini ifade eden Yılmaz, "6 ay öncesine kadar kanamalarım vardı. Kolonoskopi yaptırdım. Bazı hastalıkların çıkabileceğini öğrendim. Bazı tahliller sonucunda rektum kanseri olduğumu öğrendim. Kapalı ameliyat olarak operasyon geçirdim. Ameliyattan 1 gün sonra normal yaşantıma başlayabildim. 20 saat sonra birilerinin yardımıyla yavaş yavaş yürümeye başladım. Şu anda 1 ay oldu ve normal hayatım sürüyor. Çok acı veren ve kanaması olan bir hastalıktı. Rahatça bir yere gidemiyorsunuz. Ne zaman kanama geleceği belli olmuyordu. Keşke geciktirmek yerine 6 ay önce yaptırmış olsaydım. Biz erkekler doktora gidip muayene olmak için utanabiliyoruz. Böyle bir sıkıntısı olanlar bir an önce gidip, kontrollerini yaptırsınlar" diye konuştu.

"2 saatlik bir ameliyatla cerrahi süreç bitmiş oldu"

Laparoskopi ile cerrahi sürecin hızlı bir şekilde atlatıldığının altını çizen Op. Dr. Oruk, "Hastamız, makatta meydana gelen kanamaların ilerlemesi üzerine hastaneye başvuruyor. Yapılan incelemeler sonucunda rektumda yerleşmiş bir kanser görülüyor. Daha sonra ise bize ulaşıyor ve yaptığımız incelemelerle vücuda yayılmamış, rektumun en alt ucunu tutan bir kanserle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Hastamıza en uygun olan laparoskopik yöntemle rektum kanseri ameliyatı uyguladık. Ortalama 2 saatlik ameliyatla cerrahi süreç bitmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Rektum kanserlerinde erken teşhisin önemi var"

Türkiye'de çoğu hastanın belirtileri hemoroid olarak değerlendirdiğini ve uzmana başvurmadığını aktaran Op. Dr. İhsan Oruk, kolon ve rektum kanserlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını kaydetti. Oruk, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Özellikle vurgulamak istediğimiz nokta erken teşhis oluyor. Rektum kanserlerinde erken teşhisin önemi var. Eğer kanseri makata yakın olmayan bir yerde tespit edebilirseniz ve makat kaslarını tutmazsa, makatı iptal etmeden bu ameliyatı gerçekleştirebiliyorsunuz. Gecikirseniz ve bu tümör aşağıya doğru yayıldığında maalesef makat kasları ile birlikte cerrahi müdahale yaptığınız makatı iptal edip, bağırsağı dışarı vermeniz gerekebiliyor. Türkiye'de çok fazla kanama ile karşı karşıyayız. Hastalarımızın çoğu bunu hemoroid, yırtık olarak kabul edip doktora gitmiyor. Her makattan gelen kanama hemoroid değildir.

Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı
Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı
Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı
Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı

Genel Cerrahi, İrfan Yılmaz, Eskişehir, Doktora, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolon kanserine yakalanan vatandaştan 'doktora gitmek için beklemeyin' uyarısı - Son Dakika
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