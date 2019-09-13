Son Dakika Haberleri: Kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı
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Kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

1 saat önce

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan apartman, boşaltıldı.

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Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan apartman, boşaltıldı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi İnciler Sokak'ta bulunan beş katlı Ömeroğlu Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, duydukları ses üzerine evlerinden dışarıya çıktı.

Apartmanın pencere ve kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe Belediyesi İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından binayı mühürledi.

Binadan ayrılan apartman sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının yanına giderken, polis ekipleri de hırsızlığa karşı bina çevresinde önlem aldı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, pazartesi günü binanın beton kalitesini ölçmek için numune alınacak. Çıkan sonuca göre binanın güçlendirilmesi veya yıkımına karar verilecek.

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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