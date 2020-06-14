Kolonlarında çatlak tespit edilen 11 katlı bina yıkılıyor - Son Dakika

Geçtiğimiz ay binadan tahliye edilen vatandaşlar aile yakınlarının evlerinde ve yetkililer tarafından tahsis edilen yurtlarda konaklıyor. Binanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

Rize merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde 11 katlı ve 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşmuştu. Bina sakinlerinin yetkililere haber vermesi üzerine geçtiğimiz ay binanın tahliyesi gerçekleşti. Söz konusu bina için yıkım ekipleri harekete geçti. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından ekipler yıkıma başladı.

RİZE - Rize 'de taşıyıcı kolonlarında tespit edilen çatlaklar dolayısıyla geçtiğimiz ay tahliye edilen 11 katlı binanın yıkımına başlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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