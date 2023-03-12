KOLONLARININ KESİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN GALERİA SİTESİ'NİN ALTINDAKİ HAVUZUN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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KOLONLARININ KESİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN GALERİA SİTESİ'NİN ALTINDAKİ HAVUZUN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

12.03.2023 11:07

DİYARBAKIR'da depremde 1 bloku yıkılan, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ile ilgili soruşturma sürerken, kolonlarının kesildiği ileri sürülen alt kattaki spor salonuna ait olan havuzun görüntüleri ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da depremde 1 bloku yıkılan, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ile ilgili soruşturma sürerken, kolonlarının kesildiği ileri sürülen alt kattaki spor salonuna ait olan havuzun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, havuzun bulunduğu kısımda kolonun olmadığı görüldü. Soruşturmada, spor salonuna üyeliği olan tanık M.K. ise 'Salonda yüzme havuzu vardı. Boyutlarını tam olarak bilmediğim ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır' dedi.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren ve 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Depremde 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Deprem Soruşturma Bürosu tarafından, yıkılan blokla ilgili soruşturma sürerken, AVM'nin altındaki spor salonunda üyelik kaydı olan M.K. 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarıyla ilgili tanık olarak dinlendi.

Spor salonuna 5 yıldır gittiğini söyleyen M.K., ifadesinde, salonda yapılan düzenlemelere birkaç kez tanıklık ettiğini kaydederek, ifadesinde, şunları söyledi:

'Bunlardan bir kısmı hatırladığım kadarıyla 2022'nin ortalarında bisiklet binme alanının oluşturulmasıydı. Bisiklet binme alanı tahminimce B Blok kısmında kalmaktadır. Harici olarak da kondisyon çalışma bölümünün oluşturulması şeklinde spor salonu içerisinde düzenlemeler yapıldı. Kondisyon çalışma alanı, tahminimce D Blok kısmında kalmaktadır. Bu işlemlerde herhangi kolon kesme faaliyeti olduğunu düşünmüyorum ancak sağlıklı incelemenin proje üzerinde yapılması uygun olacaktır. 2019'a ait spor salonunun içini baştan sona gösterir şekilde görüntülerin yer aldığı CD'yi de savcılığa teslim ettim. Görüntüler incelendiğinde spor salonu içerisinde boyutlarını tam olarak bilmediğim, ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır. Aynı şekilde salonun orta kısmında yer alan salona giriş, üye kaydı ve restoran kısmının bulunduğu yerde de kolonun sadece giriş turnikelerinin bulunduğu yerde bir tane olduğunu hatırlıyorum. Restoran, blok olarak tam olarak emin olamıyorum ancak girişin orta kısmında yer alır. Ayrıca erkek soyunma odasının bulunduğu alan otoparka sınırdır. Burada da dolaplar yer almakla birlikte kolon olduğunu hatırlamıyorum. Tüm buralarda bulunan kolonların olup olmadığı ya da yeterli sayıda olup olmadığı hususu CD'de yer alan görüntülerle proje çizimlerinin kıyaslanmasıyla ortaya çıkacaktır' ifadelerini kullandı.

Kolonlarının kesildiği ileri sürülen alt kattaki spor salonuna ait olan havuzun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaklaşık 2 metre derinliği olan havuzun bulunduğu geniş alanda kolonların olmadığı görüldü. Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KOLONLARININ KESİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN GALERİA SİTESİ'NİN ALTINDAKİ HAVUZUN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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