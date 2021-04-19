Kolonoskopi yöntemi kanser taramalarında da kullanılabiliyor - Son Dakika

Kolonoskopi yöntemi kanser taramalarında da kullanılabiliyor

19.04.2021 13:20
Kolonoskopi yöntemi kanser taramalarında da kullanılabiliyor, System.String[]

Kolonoskopi yönteminin pek çok farklı durumun tanı ve tedavisinde yol gösterici olabileceğini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.

Kolonoskopi yönteminin pek çok farklı durumun tanı ve tedavisinde yol gösterici olabileceğini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, "Hastada nedeni bulunamayan karın ağrısı, kronik kabızlık veya ishal, rektal kanama gibi bağırsak problemlerinin araştırılmasında ve kanser taramasında kolonoskopi kullanılabilir" diyerek kolon kanserinin toplumda sık görülen ve erkende tanı alındığında tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Kan tahlili gibi basit tetkiklerle hastalardaki rahatsızlıkların nedeninin bulunamayabildiğini dile getiren Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, kolonoskopi yönteminin pek çok farklı durumun tanı ve tedavisinde yol gösterici olabileceğini söyledi. Bağırsak ile hastalıkların değerlendirilmesinde kolonoskopi sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri haline geldiğini kaydeden Op. Dr. Sazdar, "Kolonoskopi pek çok farklı durumun tanı ve tedavisinde yol gösterici olabilecek bir yöntemdir. Hastada nedeni bulunamayan karın ağrısı, kronik kabızlık veya ishal, rektal kanama gibi bağırsak problemlerinin araştırılmasında kolonoskopi kullanılabilir. Bu problemlerin olası sebepleri kan tahlili gibi daha basit tetkiklerle bulunamayabilir. Dolayısıyla bu hastalarda kolonoskopi yapmak problemin temelini bulmaya yardımcı olur. Kolonoskopi kanser taramasında da kullanılabilir. Kolon kanseri toplumda sık görülen ve erken dönemde tanı aldığında başarılı bir şekilde tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Bu nedenle kolon kanseri açısından yaş dışında herhangi bir risk faktörü taşımayan kişilerin, 50 yaşından itibaren düzenli aralıklarla kolonoskopi yaptırması tavsiye edilir" diye konuştu.

Op. Dr. Sazdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer kişinin kolonoskopi sonucu normal çıkarsa bir sonraki kolonoskopi 10 yıl sonraya planlanabilir. Ancak kolonoskopide bağırsakta kanserle ilişkili olabilecek bir değişiklik fark edilirse kolonoskopi daha kısa bir süre içerisinde tekrarlanır. Kişinin ailesinde kolon kanseri olan birinin olması, kişinin iltihabi bağırsak hastalığının olması gibi durumlarda kolonoskopi ile kanser taramasına 50 yaşından önce başlanılması daha uygundur. Kolonoskopi, bağırsakta polip adı verilen yapıların takibinde kullanılır. Polip adı verilen yapılar, ilerleyen dönemde kansere dönüşebilir. Bu nedenle polip problemi yaşayan hastaların, düzenli aralıklarla polip açısından kontrol edilmesi ve yeni polip oluşumu varsa bunların uzaklaştırılması gerekir."

KOLONOSKOPİ ÖNCESİNDE BUNLARI YAPIN

Bağırsakta kalabilecek besin parçalarının kolonoskopi sırasında görüntü almayı engelleyebileceğini söyleyen Op. Dr. Sazdar, kolonoskopi işlemi öncesi yapılması gereken bazı hazırlıklar olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Kolonoskopiye girecek olan hastanın işlemden bir gün önce katı gıda tüketimini kesmesi gerekir. Hasta bu süreçte çay, bitki çayı, sade kahve (sütsüz, kremasız), su gibi içecekleri tüketebilir. Kolonoskopi işlemi öncesi hastaya laksatif ilaç (müshil ilacı) reçete edilebilir. Laksatif ilaçlar bağırsak boşalmasını hızlandırıcı yönde etki eder. Hastalar bu ilaçları doktorun önerisi doğrultusunda işlemden önceki gece veya hem işlemden önceki gece hem de işlem sabahı olacak şekilde kullanabilir. Kolonoskopi öncesi bağırsağın temizlenmesi için kullanılabilecek bir diğer yöntem de lavmandır. Bazı hastalara işlemden birkaç saat önce lavman uygulaması yapılarak bağırsağın temizlenmesi sağlanır. Hastanın işlemden en az bir hafta önce düzenli kullandığı ilaçları doktoruna bildirmesi gerekir. Doktor, kolonoskopi öncesi bu ilaçlardan bazılarının kesilmesi veya dozunun azaltılması yönünde talimat verebilir. "

KOLONOSKOPİ SONRASI KANAMA MİKTARINA DİKKAT

Dr. Sazdar, "Kolonoskopi sırasında hasta sadece hasta önlüğü giyer. Hastaya işlem öncesinde sedatif (uyuşturucu, yatıştırıcı) ilaç verilebilir. Kolonoskopiye başlamak için hastanın muayene masasına yan bir şekilde yatması istenir. Sonra hastanın dizlerini göğsüne doğru çekmesi söylenir. Uygun pozisyona gelen hastanın anüsünden kolonoskop adı verilen cihaz ilerletilir. Bu işlem sırasında hastada karın krampları, tuvalete gitme ihtiyacı gibi durumların görülmesi normaldir. Kolonoskopiyle bağırsak görüntülemesi yapılır ve gerekli yerlerde görüntüler sonraki incelemeler için kaydedilir. Kolonoskopi işlemi yaklaşık 30-60 dakika sürer. İşlem sonrasında sedatif ilaçların etkisi bir saat içerisinde kaybolmaya başlar. Hastada işleme bağlı şişkinlik, gaz sancısı gibi sorunlar görülebilir. Bu sorunların geçmesi için hastanın yürüyüş yapması ve rahatça gaz çıkarması faydalı olur. Hastanın işlem sonrasındaki bağırsak hareketleri sonucu az miktar kan görülmesi normaldir. Ancak kan çok miktardaysa, sürekli geliyorsa ve hastada karın ağrısı gibi belirtiler de varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır" dedi.


Kolonoskopi yöntemi kanser taramalarında da kullanılabiliyor

Genel Cerrahi, Avcılar, Kanser, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kolonoskopi yöntemi kanser taramalarında da kullanılabiliyor - Son Dakika


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