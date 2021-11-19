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Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecekHarris, ABD'de Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak - Son Dakika

Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecekHarris, ABD'de Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak

19.11.2021 19:12

- Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecek Harris, ABD'de Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'a yıllık fiziksel muayenesi kapsamında kolonoskopi yapılacağı için anestezi altına girerken yetkilerini geçici...

- Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecek

Harris, ABD'de Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak

WASHINGTON - ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'a yıllık fiziksel muayenesi kapsamında kolonoskopi yapılacağı için anestezi altına girerken yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredeceğini duyurdu. Geçici olarak Biden'ın yetkilerini devralacak Harris ise, ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak.

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'a yıllık fiziksel muayenesinin bir parçası olarak ABD'nin Maryland eyaletindeki Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Tıp Merkezi'nde rutin bir kolonoskopi yapılacağını ve Biden'ın, anestezi altına alınacağını kaydetti. Biden'ın, anestezi altında olacağı kısa bir süre için yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredeceğini belirten Psaki, "ABD'nin eski Başkanı George Bush'un 2002 ve 2007'de aynı prosedürü uyguladığı durumda olduğu gibi ve Anayasa'da belirtilen süreci takip ederek, Başkan Biden anestezi altında olduğu kısa bir süre için yetkiyi Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süre zarfında Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki ofisinden çalışacak" ifadelerini kullandı. Psaki, Beyaz Saray'ın Biden'ın fiziki sonuçlarının bir özetini ise günün ilerleyen saatlerinde yayınlayacağını aktardı. Ayrıca Biden'ın anestezi altındayken geçici olarak yetkilerini devralacak olan Harris, ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak.

Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecekHarris, ABD'de Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak
Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecekHarris, ABD'de Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Jen Psaki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecekHarris, ABD'de Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecekHarris, ABD'de Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak - Son Dakika
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