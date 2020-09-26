Kolonun altında kalmamak için 6 metre yükseklikteki iskeleden atladı - Son Dakika

Kolonun altında kalmamak için 6 metre yükseklikteki iskeleden atladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol inşaatında çalışan bir işçi, üzerine gelen kolonun altında kalmamak için iskelenin 6 metre yükseklikteki bölümünden aşağı atlaması sonucu yaralandı.

Olay, Balabancık - Çimendere mevkiindeki yol inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, yapımına devam edilen yol inşaatında çalışan işçi A.T. (23), üzerine doğru gelen kolonun altında kalmamak gerekçesiyle panikleyerek, iskeledeki 6 metre yükseklikten aşağıya atladı.

'5/10' diye tabir edilen kerestelerin üzerine düşmesi sonucu yaralanan A.T. olay yerine çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.