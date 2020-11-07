Kolonya fabrikasına verdiği destek için teşekkür - Son Dakika

Kolonya fabrikasına verdiği destek için teşekkür
07.11.2020 10:50
DÜZCE (İHA) – İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında bölgeye Düzce'de kolonya üretimi yapan firmadan yüklü miktarda yapılan kolonya bağışının ardından Kızılay Düzce Şubesi, firmaya teşekkür etti.
DÜZCE (İHA) – İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında bölgeye Düzce'de kolonya üretimi yapan firmadan yüklü miktarda yapılan kolonya bağışının ardından Kızılay Düzce Şubesi, firmaya teşekkür etti.
Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e yardım gönderildi. Düzce'de kolonya üretimi yapan bir firmada bölgede dezenfeksiyonun sağlanması için yüklü miktarda kolonya gönderimi yaptı. Firmanın Düzce'den Kızılay aracılığı ile İzmir'e yüklü miktarda limon kolonyası gönderilmesi sonrasında Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın'da firmaya teşekkürlerini iletti. - DÜZCE
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