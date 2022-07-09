Kolonya faciaya yol açıyordu, yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Kolonya faciaya yol açıyordu, yanmaktan son anda kurtuldu

09.07.2022 11:00
Kolonya faciaya yol açıyordu, yanmaktan son anda kurtuldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir markette küçük çocuğun ateşe verdiği kolonyanın sıçradığı kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir markette küçük çocuğun ateşe verdiği kolonyanın sıçradığı kişi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir markette yaşanan olayda küçük bir çocuk masanın üzerine kolonya döktü. Döktüğü kolonyayı oyun oynarken ateşe veren çocuk alevlerin üzerine bir kez daha kolonya dökünce alevler market sahibi Doğukan Kaya'nın üzerine sıçradı. Kıyafetini bir anda alevler saran Doğukan Kaya alev alan tişörtünü çıkartarak yanmaktan son anda kurtuldu.

"Şok oldum"

Market sahibi Doğukan Kaya, ateşin üzerine tekrar kolonya dökünce ateşin kendisine sıçradığını belirterek, "Burada oturuyorduk. Bir ağabeyimizin oğlu kolonyayı aldı masanın üstünde yaktı. Sonra küçük bir ateş çıktı. Ateşin üzerine tekrar kolonyayı dökünce ateş bana sıçradı. Tişörtüm naylon olduğu için bir anda alev oldu. O anda sağa sola gittim. Sonra tişörtü çıkarttım. Yoksa komple yanacaktım. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Şok oldum. İnsan tedirgin oluyor. Çok şükür hastanelik bir durum olmadı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Ortahisar, Doğukan, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolonya faciaya yol açıyordu, yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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