Son Dakika Haberleri: Kolonya İçen Adam Falezlerde İntihar Girişiminde Bulundu

Kolonya İçen Adam Falezlerde İntihar Girişiminde Bulundu

25 dakika önce

Antalya'da kolonya içtiğini söyleyen adam, falezlere çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Kolonya İçen Adam Falezlerde İntihar Girişiminde Bulundu, System.String[]
Antalya'da kolonya içtiğini söyleyen adam, falezlere çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Polis tarafından ikna edilen şahıs, "Sabah kolonya içtim ve buraya çıktım. Sıcak bir oda istiyorum" dedi.

Polisi alarma geçiren olay saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın içerisinde korkulukları aşarak falezlerdeki kayalıklara yönelen şahsı görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, şahsı yaptıkları görüşme sonrası ikna ederek güvenli bölgeye çekti. İsminin Mustafa S. (52) olduğu öğrenilen adam ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

"Kolonya içtim"

Bir müddet parkta sakinleştirilen Mustafa S. burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş arıyorum. 17 senelik oto yıkamacıyım. Sabah yine kolonya içtim, buraya geldim. Başka çarem yoktu. Sıcak bir oda bir de iş istiyorum. Devletim bana çıksın, ben devletime köle olurum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Sabah, Polis, Antalya, 3. Sayfa
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