Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Eskişehir'de alkol bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, içtiği kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Eskişehir'de alkol bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, içtiği kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Alpu'ya bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol bağımlısı olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Remzi Y., alkol bulamadığı için evdeki kolonyayı içti. İçtiği kolonya sonucu zehirlenen Remzi Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi bulunan Remzi Y, yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastanede hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika

Gaziantepspor'un elektrik borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, bir kez daha hapse girecek

Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti

Şile'deki boğulmalar, şampiyon bir yüzücünün bile karşı koyamayacağı rip akıntısından kaynaklanıyor

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü

Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi

Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı