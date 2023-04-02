Kolonya içtiği iddia edilen 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kolonya içtiği iddia edilen 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti

02.04.2023 15:56
Kolonya içtiği iddia edilen 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen 61 yaşındaki adam, konakladığı tatil sitesi evinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kolonya içtiği iddia edilen 61 yaşındaki adam, konakladığı tatil sitesi evinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karasu'ya gelen üç kişi, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde konakladı. Şahıslardan biri, kolonya içtikten sonra yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale neticesinde 61 yaşındaki İsmail Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemeleri sonrası Aydemir'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Batı Karadeniz, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolonya içtiği iddia edilen 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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