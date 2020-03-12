Kolonya imalatçısı: "Fırsatçılara geçit vermeyin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolonya imalatçısı: 'Fırsatçılara geçit vermeyin' - Son Dakika

Kolonya imalatçısı: "Fırsatçılara geçit vermeyin"

7 saat önce

Sivaslı kolonya imalatçısı, korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından artan kolonya fiyatlarına tepki gösterdi.

Kolonya imalatçısı:

Sivaslı kolonya imalatçısı, korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından artan kolonya fiyatlarına tepki gösterdi.


Sivas'ta kolonya imalatı ve toptancılığı yapan Reşat Ateş, korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından fiyatların artmasına tepki gösterip üreticileri aldanmamaları için uyardı. Kaliteli kolonyanın her türlü virüse karşı etkili bir anti bakteriyel olduğunu belirten Ateş, "Korona virüs sonrası satışlar ciddi oranda arttı. Ancak virüs sadece şimdi yok. Biz sürekli virüs tehditleri ile karşı karşıyayız. Derecesi yüksek ve kaliteli bir kolonya bizi her türlü virüsten koruyabilir. Ancak merdiven altında üretilen kolonyaların çoğunda 80 derece yazsa da yapılan ölçümlerde öyle olmadığını görüyoruz. Bu tip sıradan kolonyalar bizi virüslerden korumayabilir" dedi.


"Marka kolonyaların fiyatı sabittir"


Ateş, kalitesiz kolonyaların virüsten korumayacağı gibi fiyatlarının da sabit kalmayacağını ifade ederek, "Satışların artması ile fiyatların da yükseldiğini gördük. Bu olmaması gereken bir şeydir. Bizim fiyatlarımız 1.5 yıldır aynı. Hiçbir artış yapmadık. Halkımız aldanmasın. Fiyatı bir anda yükselen kolonyaları almasın. Fiyatı yükselen kolonyalar merdiven altı üretimlerdir. Markası olan kaliteli kolonyaların fiyatı aynıdır, değişmez" şeklinde konuştu. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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