Kolonya şakası az daha faciaya neden oluyordu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kolonya şakası az daha faciaya neden oluyordu... O anlar kamerada

23.05.2022 16:12

Kolonya şakası az daha faciaya neden oluyordu.

Kolonya şakası az daha faciaya neden oluyordu... O anlar kamerada

BATMAN Batman Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinde arkadaşına kolonya şakası yapan genç az daha faciaya neden oluyordu. O anlar saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay Batman Gültepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İş yerinde arkadaşlarıyla oturan bir genç önce arkadaşının ellerine kolonya döküyor. Ardından kolonya dolu avuçlarına çakmak çakıyor. Adamın avuçları bir anda alevler içinde kalınca panik yapan adam ellerini oturduğu koltuk takımına vurmaya başlıyor. Adamın koltuğa sıçrayan alevleri tekrar elleriyle söndürmesi faciayı önlemiş oldu. Bu olanlara şahit olan üçüncü kişi ise yaşanan duruma tepki gösteriyor.

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolonya şakası az daha faciaya neden oluyordu... O anlar kamerada - Son Dakika


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