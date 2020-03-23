Kolonya, sirke, makarna ve bakliyat stokladık

Ipsos, koronavirüsü tedirginliğinin tüketimde yarattığı tabloyu ortaya koydu. Aylık Ipsos Hane Tüketim Paneli verilerine göre, stoklamada kolonya, sirke, makarna ve bakliyat öne çıktı. Bu ürünlerde artış yüzde 300'e kadar çıkıyor. Toplam alışveriş büyümesinin 4'te 1'i makarnadan geldi.