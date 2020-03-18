'Kolonya, temel ihtiyaç maddesi oldu' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Kolonya, temel ihtiyaç maddesi oldu' - Son Dakika Ekonomi

'Kolonya, temel ihtiyaç maddesi oldu'

1 saat önce

Yüzde 52 pazar payı ile sektörü domine eden Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer, yılda 50 milyon litre olan ürün grubunda tüketimin bu yıl en az 100 milyon litre olacağını söyledi.

'Kolonya, temel ihtiyaç maddesi oldu', System.String[]

Yüzde 52 pazar payı ile sektörü domine eden Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer, yılda 50 milyon litre olan ürün grubunda tüketimin bu yıl en az 100 milyon litre olacağını söyledi.

Eyüp Sabri Tuncer , Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:00 
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