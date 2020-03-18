'Kolonya, temel ihtiyaç maddesi oldu'
1 saat önce
Yüzde 52 pazar payı ile sektörü domine eden Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer, yılda 50 milyon litre olan ürün grubunda tüketimin bu yıl en az 100 milyon litre olacağını söyledi.
Yüzde 52 pazar payı ile sektörü domine eden Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer, yılda 50 milyon litre olan ürün grubunda tüketimin bu yıl en az 100 milyon litre olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:00
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