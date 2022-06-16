İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi

16.06.2022 14:04

İzmir merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda, 29 ton etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda, 29 ton etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol satan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Aydın'da kolonya üretimi yapan bir kimya firmasında üretilen sanayi tipi etil alkolün sıhhi olmayan yöntemlerle damıtılarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli'de piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Ekipler İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'daki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında biri imalathane olmak üzere 4 iş yeri, 4 depo, 10 ikamet ile 10 araçta arama yapıldı.

Aramalarda toplam 29 ton etil alkol, 4 bin 69 taklit etiket, etil alkol arıtma kazanı, 526 adet 5 litrelik bidon, 1570 kapak ve koli, 244 içki aroması ile 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 16 kişi için adli işlem başlatıldığı da bildirildi.

İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli operasyonda 29 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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